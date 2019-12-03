CHP'li Milletvekilleri Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hücresinde rahatsızlanmasının ardından dün Trakya Üniversitesi Tıp Hastanesi'nde götürülerek kontrolden geçirilmişti.

Akşam saatlerinde yeniden cezaevine götürülen Demirtaş'ı bugün Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'dan oluşan CHP heyeti, cezaevinde ziyaret etti.

Demirtaş'ı ziyaretin ardından Ağbaba, gazetecilere açıklama yaptı.

PARTİ GÖREVLENDİRDİ

Ağbaba, Demirtaş'ı kamuoyuna yansıyan sağlık sorunlarıyla ilgili partilerinin görevlendirmesiyle ziyaret ettiklerini söyledi. Ağbaba, açıklamasında "Öncelikle Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu gördük. Sayın Demirtaş geçtiğimiz salı günü sabah doğru bir sağlık sorunu yaşıyor. Sabaha doğru nefesi kesilip bayılıyor. Birlikte kaldığı Abdullah bey (Zeydan) tarafından doktora haber verilmesi neticesinde ambulansa götürülüp sağlık kontrolü yapılıyor.'' ifadelerini kullandı.

''ZORLAMA HUKUKLA BURADA''

Ağbaba, Demirtaş'ın sorunun sadece kendisiyle ilgili bir mesele olmadığını, mahpusların ciddi sağlık problemlerinin olduğunu söylediğini ifade ederek, "Demirtaş eğer kendisine bir şey olursa, ölüm olması halinde bunun sorumlusunun da kendisini buraya atanlar olduğunu söylüyor. Maalesef sayın Demirtaş bir zorlama hukukla burada bulunmaktadır. Burada tabi Türkiye'de, CHP Cezaevi Komisyonu olarak yazdığımız raporlar var." dedi.

Ağbaba, şöyle devam etti: "Bizim burada söyleyeceğimiz son söz; aslında hukuk herkese eşit uygulanırsa problem kalmayacak. Eğer Türkiye'yi yönetenler anayasanın 10'uncu maddesine uyarlarsa Türkiye'de temel olarak sorun çözülür. Biz zorlama hukukla içeride tutulan, tamamen hukuksuz bir şekilde içeride tutulan bir yargı düzeninin son bulmasını istiyoruz.''

''SAĞLIK NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİYORUM''

Selahattin Demirtaş, ''Ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım' diyor. 'Böyle bir şeyi kendime zül sayarım' diyor. Onu da buradan belirtmek istiyorum."























