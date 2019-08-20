CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Nevşehir’de partisinin il başkanları toplantısında gerçekleştirdiği “Doğu Akdeniz” açıklamasıyla ilgili bir soruya ise Öztrak, şu yanıtı verdi:

"YALNIZLIĞIMIZIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİNE KARŞIYIZ"

“Bizim buradaki gemilerden haberimiz olmadığını iddia edenlerin genel başkanımızın ne dediğini anlamak istemedikleri çok açık seçik ortada. Daha birkaç yıl önce Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu bölgenin ekonomik lideri olacağımız konuşuluyordu. Eğer burada gerçekten büyük bir refah artışı ortaya çıkacaksa bunun Türkiye liderliğinde olması gerektiği konuşuluyordu. Oysa daha bu sene başında Akdeniz’e kıyısı olan 7 ülkenin gerçekleştirdikleri Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nda Türkiye’nin adı bile geçmiyor ama Türkiye’nin gücüne ve jeostratejik önemine baktığınız zaman buradaki en etkili oyuncunun biz olmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Biz nerede ne gemimiz olduğunu biliyoruz ama buradaki temel mesele şu; ülkeler bir araya geliyor, bölgesel iş birlikleri ortaya çıkıyor ama Türkiye burada yok. Bizim karşı çıktığımız, Türkiye’nin bu yalnızlığının dayanılmaz hafifliğidir.”