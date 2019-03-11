CHP'li Selman Arslan disiplin kuruluna sevk edildi

CHP'nin Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, mitinge ara verildiği sırada mikrofonu açık unuttu.

Mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen CHP'liler, önce cuma selası okuyan müezzine hakaret etti, daha sonra da Kürdistan itirafı geldi.

"BÜYÜK BİR HATA YAPMIŞTIR"

Yapılan skandal konuşmaların ardından CHP'de Edremit Belediye Başkan adayı Selman Arslan, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada, "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP adayından 'Kürdistan' skandalı VİDEO



