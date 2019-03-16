CHP'li Taş, HDP'lilerle bir araya geldi

CHP, HDP'nin Millet İttifakı'nda olduğunu her ne kadar gizlemeye çalışıyor olsa da her geçen gün yeni kanıtlar gün yüzüne çıkıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ve İyi Parti'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan Alper Taş, HDP'ye ziyarette bulundu.

Birlikte Demokrasiye adı altında HDP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda, "Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçim çalışmaları kapsamında il örgütümüzü ziyaret etti." açıklaması yapıldı.

Öte yandan HDP'lilerden Taş'a destek mesajı da yayınlanmıştı.

HDP'den yapılan açıklamada, "Alper Taş'ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok. HDP seçmeni, Beyoğlu'nda Alper Taş'ı destekleyecektir." ifadelerine yer verildi.



