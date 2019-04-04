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CHP'li ve AK Partili kadınların seçim tartışması

Sokak röportajında karşılıklı olarak atışan kadınların seçim tartışması izleyenleri gülümsetti.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 15:03..
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CHP'li ve AK Partili kadınların seçim tartışması

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'un durumu sokaktaki vatandaşın bir numaralı gündemi. İstanbullular seçim değerlendirmesi yapıyor.

Bir sokak röportajında tartışan iki kadının oldukça ilginç bir diyalog yaşadı.

"UYUAMADIM"

AK Partili kadın, "Valla çok üzgünüm, Ankara için de İstanbul içinde. Çok aşırı üzgünüm yani. Uykum gelmedi gece. Bu millet bilmiyor yani." dedi.

CHP'li ve AK Partili kadınların seçim tartışması VİDEO

"5 YIL ELİMİZDE"

Ona "Neyi bilmiyor" şeklinde cevap veren CHP'li kadın, "Her şey elimizde 5 yıl boyunca." dedi.  AK Partili kadın, "Bir taraftan da iyi oldu" diye cevap verdi ve tartışma bir süre daha devam etti.

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