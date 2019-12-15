CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden Las Tesis eylemi

Şili'deki kadınların başlattığı ve dünya çapında yayılan Las Tesis danslı protestosu, TBMM'deki kadın milletvekillerince de yapıldı.

CHP'Lİ VE HDP'Lİ KADIN VEKİLLERDEN LAS TESİS'Lİ PROTESTO

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil tarafından başlatılan protestoya HDP'li kadın vekiller de eşlik etti.



Kadıgil, “Sayın İçişleri Bakanım, Şili’de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için yapılan bir dans var: Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak” sözlerinin ardından kadın vekiller protestolarını yaptı.

CHP'li ve HDP'li kadın vekillerden TBMM'de Las Tesis eylemi