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CHP'li vekil, Diyanet'in cami yapmasına karşı çıktı

Diyanet'in yüksek bedellerle yurt dışında yaptırdığı camilere, CHP'den sert tepkiler geldi.

Haber Merkezi | 17.12.2019 - 17:34..
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CHP'li vekil, Diyanet'in cami yapmasına karşı çıktı

CHP'nin Meclis'teki bugünkü gündemi, yurt dışında yapılan camiler ve Diyanet'e harcanan bütçe oldu.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Meclis'te yaptığı konuşmada, "camilere çok para harcandığını, Anadolu'da namaz kılmak isteyen kişilerin soğuk suyla abdest aldığını ama Diyanet'in yurt dışında yaptırdığı lüks camilerde herkesin sıcak suyla abdest alıp namaz kılmasını" kaldıramadığını söylerek şunları dedi:

CHP'li vekil, Diyanet'in cami yapmasına karşı çıktı

YURT DIŞINDA CAMİLERE TONLARCA PARA HARCADILAR

"Değerli arkadaşlar, yine Diyanet İşleri bütçesini incelediğimizde yurt dışında yapılan camilere milyonlarca dolar para harcandığını gördük. Moskova Merkez Camisi 170 milyon dolar, Amerika Diyanet Merkezi 100 milyon dolar, Bişkek Camisi 35 milyon dolar, İngiltere Cambridge Camisi 30 milyon dolar. Bu camiler de öyle bildiğimiz camilerden değil arkadaşlar. Bu camilerde güneş enerjisinden elde edilen sıcak havayla sular ve zemin ısıtılıyormuş; içeride oksijen azaldığında sıcak havadan üretilen temiz hava içeriye veriliyormuş. Bu liste böyle uzayıp gidiyor. Bu camilerin toplamı 500 milyon dolar. El insaf!

BU KADAR PARAYA CAMİ YAPTIRMAK DOĞRU MU

Bu topraklar için hayatını kaybeden şehit aileleri sıvasız, boyasız gecekondularda yaşarken, insanlarımız çöpe atılan bazaların içinde soğuktan donarak ölürken bu kadar büyük paralar harcayarak camiler yaptırmak doğru mu? Diyanet 500 milyon dolara cami yaptırıyor. Bunu içinize sindirebiliyor musunuz?"

CHP'li vekil Diyanet'in cami yapmasına karşı çıktı


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