CHP'li vekil hijyen ürünleri için teklif verdi

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Sera Kadıgil'in ilk icraatı, hijyen ürünlerinde KDV'nin kaldırılması yönünde teklif vermek olmuştu.

CHP'li vekil, dünyada birçok ülkede, kadınların kullandığı ped gibi hijyen ürünlerinin vergisinin düşük olduğunu savunarak, Türkiye'de de bu ürünlerdeki vergilerin kaldırılmasını istedi.

"CEZAEVLERİNE BEDAVA GÖNDERİLSİN"

Kadınların regl olmanın önüne geçemediğini belirten Sera Kadıgil, cezaevlerine de bedava ped gönderilmesini istemişti.

YOĞUN GÜNDEMİN ARASINDA KANUN TEKLİFİ

Bu teklifini yenileyen Sera Kadıgül, Meclis'in yeni askerlik sistemi, İstanbul seçimi gibi yoğun gündemine rağmen kanun teklifi verdi.