CHP'li vekil porno videosunu favladı

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Nihan Kaya ile Bütün Çocuklar İyidir’i konuşuyoruz

“İyi Aile Yoktur” ve “İyi Toplum Yoktur”dan sonra “Bütün Çocuklar İyidir” ile içimizdeki çocuğa seslenmeye devam eden Nihan Kaya ile tüm çocuklar adına konuştuk…