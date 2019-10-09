CHP'li vekil porno videosunu favladı

Türkiye'nin gündeminde Fırat'ın doğusuna operasyon var.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere yönelik operasyonu başlamak üzere.
TWITTER'DA OLAY OLDU
Terör örgütü YPG'ye operasyon yapılmasını istemeyen isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'da izlediği porno videosunu fav'ları arasına aldı.
Milletvekilinin beğendiği porno görüntüleri, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Kullanıcılar, "Asker Suriye'ye girerken sen nerelere girdin Sezgin" şeklinde espriler yapmaya başladı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise CHP'li vekile, "69 Sezgin" diye seslendi.