CHP'li vekilden puşt amerika göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkiye ekonomisiyle ilgili tweetler atan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi. Kaya, "Hoşt Amerika, puşt Amerika" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Yıldırım Kaya, Trump'ın tweetleriyle ilgili konuşurken, 68 kuşağının eylemlerinde sık sık kullanılan Aşık Ferhat'ın Hoşt Amerika türküsüne değindi.

"EMPERYALİSTLERİN NE HAKLARI VAR"

Aşık Ferhat yerine "Rahmetli Mahzuni" diyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli Mahsuni'nin sözleriyle yanıt vereyim: Hoşt Amerika, puşt Amerika sözü bugün de gerçektir. Emperyalistlerin hiçbir zaman, Türkiye Cumhuriyeti devletine, yöneticilerine ne hakları vardır ne de hadleri vardır.

SURİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulacak" diyen Kaya, 6. Filo eylemlerini de hatırlatarak şunları söyledi:

6. Filo karşısında Deniz'ler nasıl mücadele etmişse, bugün de bize düşen görev Türkiye'nin bağımsızlığır, Ortadoğu'nun barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamasıdır. Bunun koşulu da, İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesinden geçmektedir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Hoşt Amerika, puşt Amerika VİDEO

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacak, ne Rusya, ne Amerika ne de Çin, bizim topraklarımıza ve bölgemize dil uzatamayacak. Ben Trump'a bir kez daha Mahsuni'nin sözünü hatırlatıyorum. Devlete yönetenlere de, Trump'ın bu sözlerine sessiz kalanlara da çağrı yapıyorum. Biz Amerikan emperyalizmine karşı mücadelede çok bedeller ödedik, yine öderiz."