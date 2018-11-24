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CHP’li vekile Öğretmenler Günü’nde tepki

Tokat'ta, 24 Kasım programında CHP Milletvekili Kadim Durmaz'a bazı öğretmenler konuşmayı uzattığı ve siyaset yaptığı iddiasıyla tepki gösterdi.

İHA | 24.11.2018 - 14:48..
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CHP’li vekile Öğretmenler Günü’nde tepki

CHP

Tokat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programa, Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küspeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Eğitim sisteminde yaşanan bilimden uzak değişiklikler, yöneticilikte liyakatsizlik zafiyeti, okullarda yaşanan şiddetin artması, ihraçlar, açığa almalar, sözleşmeli ve güvencesiz öğretmen uygulamaları ile sorunlar ülkemizde daha da derinleşmektedir.'' dedi.

CHP'li vekile öğretmenlerden tepki VİDEO

"HDP'YE DESTEK VERİRKEN NEREDEYDİNİZ"

Konuşmasının 3'üncü dakikasında sözü uzattığı gerekçesiyle Durmaz'a, programda yer alan öğretmenler A.K. ve M.S. tepki gösterdi. Öğretmenlerden A.K., ''Açılış konuşması yapacaktın. Ben öğretmenim, bugün benim günüm, sen siyaset yapıyorsun. HDP'ye destek verirken neredeydiniz" diyerek Durmaz'ın sözünü kesti.

CHP’li vekile Öğretmenler Günü’nde tepki

"BURASI MECLİS DEĞİL"

M.S. ise ''Burası Meclis değil, Mecliste konuş'' dedi. Milletvekili Durmaz ise ''Rica ediyorum" diyerek devam ettiği konuşmasını 6 dakikada tamamladı.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından, program normal seyrinde devam etti. Program sonunda ise öğretmenler bir açıklama yapmadı. Milletvekili Durmaz ise şikayetçi olmadığını, durumu hoşgörüyle karşıladığını ifade etti





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