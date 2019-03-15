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CHP'li vekilin camide ayakkabılarını çaldılar

Ayakkabıların çalınmasının ardından anons yaptıran CHP'li vekil Ahmet Kaya, terlikle cenaze namazı kılmak zorunda kaldı.

DHA | 15.03.2019 - 17:46..
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CHP'li vekilin camide ayakkabılarını çaldılar

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, hayatını kaybeden akrabası Faik Keçeçi'nin cenazesine katılmak için Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi'ne gitti.

CHP'li vekilin camide ayakkabılarını çaldılar

Burada Kuru Köprü Camii'nde Cuma namazı kılan Kaya, camii çıkışında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Kaya, ayakkabıları birinin yanlışlıkla giyip gitmiş olabileceğini düşünürken, camide anons yapılıp ayakkabıların geri getirilmesi istendi. Bir süre bekleyen Kaya, cenaze namazını terlikle kılmak zorunda kaldı.

"HOCA ANONS YAPTI BULAMADILAR"

Yaşadığı ilginç durumu anlatan Kaya, “Cenazemize gelmiştik. Ayakkabıları da çıkardık, ayakkabılığa koyduk. Cuma namazı sonrası camiden çıktığımızda ayakkabıları bulamadık. Hoca anons yaptı. Arandı ama bulamadılar. Biri aldı gitti muhtemelen.” dedi.

CHP'li vekilin camide ayakkabılarını çaldılar

CHP'li vekilin camide ayakkabılarını çaldılar

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