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CHP'li vekilin savunduğu YPG'li Göze Altunöz öldürüldü

Gezi Parkı olaylarında polise saldırdığı için gözaltına alınanlar arasında olan Göze Altunöz'ü (Aynur Ada) cezaevinden kurtaran isim CHP'li Sezgin Tanrıkulu olmuştu.

Özel Haber | 07.11.2019 - 12:38..
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TSK'nın Suriye'deki teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, YPG'li Göze Altunöz ve Yasin Aydın öldürüldü.

GEZİDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE..

Aynur Ada kod adlı Göze Altunöz, Taksim'deki Gezi Parkı olaylarında baş rol oynayan isimlerden biriydi.

O dönem daha önce öldürülen terörist Ulaş Bayraktar'ın başını çektiği grupla beraber gözaltına alınan Altunöz, terör suçundan yargılanmış ve serbest kalmıştı.

TANRIKULU ZİYARET ETMİŞTİ

Serbest kalmasını sağlayan kişi ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan başkası değildi. Öyle ki gözaltı sürecinde nezarette ziyaret ettiği teröristlerin avukatlığını bile yapmıştı.

CHP'li vekilin savunduğu YPG'li Göze Altunöz öldürüldü

ÖLDÜRÜLDÜ

İşte o grubun içinde olan Göze Altunöz dün Türk askerine kurşun sıkarken Yasin Aydın (İmran Fırtına) ile birlikte Suriye'de öldürüldü.

CHP'li vekilin savunduğu YPG'li Göze Altunöz öldürüldü

CHP'li vekilin savunduğu YPG'li Göze Altunöz öldürüldü

CHP'li vekilin savunduğu YPG'li Göze Altunöz öldürüldü

CHP'li vekilin savunduğu YPG'li Göze Altunöz öldürüldü

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