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CHP'li vekilin sokak çağrısına cevap

Mecliste sokak çağrısı yapan CHP'li vekil Özel'e AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan cevap geldi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 03:42..
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CHP'li vekilin sokak çağrısına cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in halkı sokağa çağıran söylemine cevap verdi.

Özgür Özel, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde  "Türkiye’deki her türlü demokratik hakka karşı olan faşizme direnmek gerektiğinde meydansa meydan, sokaksa sokak, yürüyüşse yürüyüş, biz buradayız, pabuç bırakmayız" açıklamasında bulundu.

"BİRİNCİSİ ACİZSİNİZ İKİNCİSİ DEMOKRATİK DEĞİLSİNİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özel'in açıklamalarını acizlik ve demokratik olmamakla suçladı. Turan, Demokrasilerde, terör faaliyetleri bağlamında sokakta olmak halk tarafından, millî irade tarafından cevap verilecek bir adımdır. Eğer Özgür Bey meydansa biz de buradayız, söylüyoruz: Korkumuz yok. Fakat, değerli arkadaşlar, siyasi partilerin varlığı demokrasinin gereği olarak sandığı işaret etmektir, Meclisi işaret etmektir. Biz Mecliste her şeyi söylüyoruz, her şeyi konuşuyoruz, o yüzden buradayız. Meclis olmasa belki -tırnak içerisinde- “sokağın” anlamı olur. Fakat siz tutar da iktidardan sonra Mecliste en büyük ana muhalefet bağlamında bir parti olup da hâlâ “sokak” diyorsanız; bu sizin acizliğinizi ve demokratik olmadığınızı gösterir" açıklamasında bulundu.

CHP'li vekilin sokak çağrısına cevap VİDEO

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