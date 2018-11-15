CHP'li vekillerden İlhami Özcan Aygun'a tepki

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun gündeminde CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun vardı.

"ÖZÜR DİLEMEYLE OLMAZ"

Bekaroğlu, Aygun'u Trabzon ile ilgili ifadelerinden dolayı kınayarak, "Çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Özür dilemeyle de halledilebilecek bir şey değildir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun. Ayrıca, Kadir Mısıroğlu ile bir Rum göndermesi yapılması da bir nefret söylemidir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun" dedi.

"TRABZON'A VE TRABZONLULARA LAF SÖYLETMEM"

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, "Ben Trabzonluyum, Trabzon'un evladıyım. Bundan da onur duyuyorum. Trabzonlu kimliğim benim için her şeyden önde gelir. Trabzon'a ve Trabzonlulara laf söyletmem! Trabzonlulara söz söylenmesini asla kabul etmem. Bırakın CHP milletvekilini, hiçbir CHP'li de, hiçbir Trabzonlu da bunu kabul etmez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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