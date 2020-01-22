CHP'li vekilleri Kamer Genç'i andı

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı.
Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.
ÖNCE DUA SONRA SELFİE
Anma etkinliğine, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel CHP'li milletvekilleri Veli Ağbava Gürsel Erol, Polat Şaroğlu, Yüksel Mensur Kılıç, Cengiz Gökçell ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
Anma etkinliği öncesinde dualarla başlayan program, CHP'li vekillerin selfie yapmasıyla sona erdi.