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CHP'li vekilleri Kamer Genç'i andı

Kamer Genç'in ölümünün 4'üncü yılında CHP'li vekiller, mezarı başında önce dua okudu sonra selfie yaptı.

AA | 22.01.2020 - 17:41..
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Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı.

CHP'li vekilleri Kamer Genç'i andı

Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.

CHP'li vekilleri Kamer Genç'i andı

ÖNCE DUA SONRA SELFİE

Anma etkinliğine, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel CHP'li milletvekilleri Veli Ağbava Gürsel Erol, Polat Şaroğlu, Yüksel Mensur Kılıç, Cengiz Gökçell ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

CHP'li vekilleri Kamer Genç'i andı


Anma etkinliği öncesinde dualarla başlayan program, CHP'li vekillerin selfie yapmasıyla sona erdi.

CHP'li vekilleri Kamer Genç'i andı


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