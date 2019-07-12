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CHP'li vekillerin posta gideri rekor kırdı

Meclis'te bayram tebriği, oy isteme gibi sebeplerle mektup gönderen vekiller 10 binlerce lira gidere neden oluyor.

DHA | 12.07.2019 - 18:08..
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TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, milletvekillerinin posta giderlerine ait Mayıs ayı faturası ile ilgili hazırlanan rapor sunuldu.

Rapora göre mayıs ayında en fazla fatura CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve Bekir Başevirgen'e ait.

Raporda milletvekillerinin mayıs ayında yaptıkları posta giderleri faturaları yer aldı.

BEKAROĞLU REKOR KIRDI

CHP'li milletvekillerinin posta harcamaları, diğer milletvekillerine oranla daha yüksek çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, mayıs ayı posta gideri faturası 22 bin 753 lira 52 kuruş olurken, Manisa Milletvekilleri Özgür Özel'in 19 bin 235 lira 56 kuruş, Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun 19 bin 234 lira 8 kuruş ve Bekir Başevirgen'in 19 bin 234 lira 8 kuruş oldu.Manisa milletvekillerinin, Mayıs ayında Manisa'ya yaklaşık 39 bin mektup gönderdiği öğrenildi.

BAYRAM TEBRİĞİ YAPTILAR, OY İSTEDİLER

CHP'li vekiller Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen'in imzasının bulunduğu Ramazan Bayramı öncesi bayram tebriği olarak gönderilen mektuplarda, İstanbul'da oy kullanacak seçmenlerden Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek istedikeri de belirtildi.

Yönetmeliğe göre TBMM, bir milletvekilinin 1 yıl boyunca, aldığı 2 maaş tutarında bileşik posta giderini karşılıyıyor.

CHP'li vekillerin posta gideri rekor kırdı

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