1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı kanun ile emeklilik için, prim ve çalışma gününün yanında yaş şartı da eklendi. Bu eklenen şart ile 1999'dan önce işe giren yaklaşık 750 bin kişi, prim ve gün sayısını tamamlamasına rağmen yaşı beklediği için emekli olamıyor.

TALEPLERİNİ DİLLENDİRİYORLAR

EYT'liler, mağduriyetlerinin giderilmesi için sürekli olarak hükümete talepte bulunuyorlar, sosyal medyada rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanı ve hükümet temsilcileri ise EYT'nin gündemlerinde olmadığını her sorulduğunda ifade etti.

CHP'li Yaşan Okuyan EYT yasasını savundu ViDEO

SORUN ÇIKARAN YASA YAŞAR OKUYAN'IN ESERİ

Yüz binlerce kişiyi mağdur eden EYT yasasının hazırlayıcısı ise dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, geçtiğimiz ay CHP'ye katılan Yaşar Okuyan.

"DOĞRU BİR İŞ YAPTIM"

Okuyan, bu kararın arkasında olduğunu hala savunuyor. Okuyan zamanında çıkarılan kanunla alakalı olarak, "38 yaşında emekli mi olur be? 43 yaşında emekli mi olur;? Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım." ifadelerini kullandı.