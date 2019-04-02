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CHP'liler Ankara için ilk kampanyayı başlattı

CHP'nin Ankara'daki ilk icraatı, belediye amblemini değiştirmek olacak. Melih Gökçek'ten önce Karayalçın döneminde kullanılan ambleme geri dönülecek.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 18:07..
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CHP'liler Ankara için ilk kampanyayı başlattı

31 Mart seçimlerinden resmi olmayan sonuçlara göre CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş 1. olarak çıktı.

Sonçlar kesinleşmemesine ve Yavaş mazbatasını almamasına rağmen ekibi icraat çalışmalarına başladı.

LOGOYU DEĞİŞTİRME PLANI

Mansur Yavaş ekibinin planladığı ilk değişiklik, Melih Gökçek'ten önce SHP'li Murat Karayalçın'ın kullandığı Hitit Güneşi logosuna dönüş yapmak oldu.

MURAT KARAYALÇIN DÖNEMİNDE KULLANILAN LOGO

CHP'liler Ankara için ilk kampanyayı başlattı

GÖKÇEK'İN KULLANDIĞI LOGO

Melih Gökçek, göreve geldikten sonra önce Ankara'nın simgesi Hitit Güneşi amblemi yerine, cami minareli ve Atakule'li amblemi devreye soktu. Yeni amblem mahkemeden döndü. Gökçek de amblemdeki yıldız sayısını 3'ten 5'e çıkarıp, kullanmaya devam etti. Melih Gökçek, bu amblem için de dava açılınca bu kez 'Gülen Ankara Kedisi'' logosunu devreye soktu.

CHP'liler Ankara için ilk kampanyayı başlattı

CHP'liler Ankara için ilk kampanyayı başlattı

Mahkeme bunu da iptal etti. Gökçek de kediye bıyık ekleyip, sarı-mavi olan gözlerin de yerini değiştirdi. Bu da mahkemeden döndü. Bu kez de kedinin 3 olan bıyık sayısı 2'ye indirdi. ''Bıyığı azaltılmış Kedi'' için de dava açıldı. Gökçek'in ''Bıyıklı Kedi'' simgesi için verilen iptal kararına itirazı ise reddedildi.

CHP'liler Ankara için ilk kampanyayı başlattı

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