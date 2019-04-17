CHP’liler mazbatayı kutluyor

Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mazbatasını almak üzere Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'na geldi. İmamoğlu'nu, CHP'li vekiller ve yöneticiler karşıladı.

Genel başkan yardımcıları ve partililer Çağlayan Adliyesi’ne akın ettiler.

İMAMOĞLU GELDİ

Ekrem İmamoğlu da saat 16:30 sıralarında Çağlayan Adliyesi’ne geldi. İmamoğlu’nun mazbatasını aldıktan sonra saat 18:00’da Saraçhane’de bulunan İBB binasına hareket etmesi bekleniyor.

KAFTANCIOĞLU 15:30’DA GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da mazbatayı teslim almak için Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

İYİ PARTİLİLER CHP’YLE BİRLİKTE MAZBATA ALMAYA GELDİ

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da Canan Kaftancıoğlu’yla birlikte aynı araçla Çağlayan Adliyesi’ne gidiyor. Kavuncu yaptığı açıklamada, “Bu kadar uzamış olması anlamsızdı. Rahatlama içerisindeyiz. Mazbatayı almaya gidiyoruz.” dedi. Kaftancıoğlu ise “Mazbata verilmez, böyle hukuk mücadelesiyle alınır. Aslında ben bu mazbatanın 1 nisanda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Almaya gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da adliyeye geldi.

CHP’lilerden Çağlayan’da mazbata hatırası

KAFTANCIOĞLU: "MAZBATAMIZI ALIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, adliyeye gelmeden önce sevincini, Twitter hesabından yaptığı "Mazbatamızı alıyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

AĞBABA: "MAZBATAYA GİDİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, "Mazbataya gidiyoruz" paylaşımında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreninin bugün saat 18.00'de yapılması bekleniyor.