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CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

Mahmut Tanal, kendisiyle birlikte, oyların bulunduğu salondan 3 gündür ayrılmayan CHP'lilerin uyuyakaldığı anların fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 10:16..
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CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu zamana kadar her seçimde oy farkının netleşmesi sonrası sandıkları en erken terk eden partiler arasında yer alırdı.

Ancak İstanbul gibi büyükşehirlerde oy oranının ilk kez AK Parti ile yarışır durumda olması sonrası işler değişti. Seçime 250 bin sandık görevlisiyle hazırlanan CHP, oyların yeniden sayılması kararı sonrası da göreve devam ediyor.

TANAL YİNE ÇUVALLARIN ÜZERİNDE

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, oyların üzerinde uyumasıyla haber olmuştu. Tanal, sosyal medya hesanıdan bu sabah bir fotoğraf daha paylaştı.

Fotoğrafta CHP'lilerin oy çuvallarının olduğu salonda uyuyakaldığı görülüyor.

CHP'liler oylarla uyumaya devam ediyor

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