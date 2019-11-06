CHP'liler Veli Ağbaba'ya sahip çıktı

Muğla'da terör yandaşlarıyla tanıştıktan sonra soluğu terör örgütü PKK'nın kampında alan Ceren Güneş kod adlı Özge Aydın, Suriye'de YPG saflarında Türk askerine mermi sıkarken öldürüldü.

YPG'li Özge Aydın'ın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından Meclis'te ağırlandığı ve konuşma yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Bu görüntülerin ardından CHP'li vekile tepkiler gelmeye başladı.

Veli Ağbaba, konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken kendisine destek olan CHP'lilerin tweet'lerini favorileri arasına aldı.

CHP'Lİ VEKİLİN FAV'LADIĞI TWEET

CHP'li Ağbaba, YPG'li terörist hakkında; "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanan bu öğrencilerin en temel ortak özellikleri, hayatlarında hiç silah görmemeleri. Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak." demişti.

YPG'li Ceren Güneş'in örgüt görüntüleri ortaya çıktı VİDEO