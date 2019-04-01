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CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'nin bazı büyükşehirlerde başarı göstermesi sonrası kahkahalarıyla hedef haline gelen Buket Aydın'a tepkiler var.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 00:42..
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CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu.

Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını söyledi.

"BEN GERÇEKLERİ SÖYLÜYORUM"

"Bütün bunları alacağız, ben gerçeği söylüyorum size" diyen Kılıçdaroğlu, gazeteci Buket Aydın'a kahkaha üzerine kahkaha attırdı.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul iddiası güldürdü VİDEO

YENİDEN HEDEF OLDU

Kılıçdaroğlu'nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, sosyal medyada yeniden CHP'lilerin hedefi haline geldi. Çünkü CHP, Kılıçdaroğlu'nun söylediği şehirlerin hemen hepsinde başarılı bir performans ortaya koydu.

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

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