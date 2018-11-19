CHP'nin anketi: İYİ Parti ve HDP'ye oy verecekler

CHP’nin abonesi olduğu bir araştırma şirketinin, Türkiye genelini kapsayan araştırması, CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki oy geçişkenliğini somut verilerle ortaya koydu.

CHP'LİLER ÖNCE İYİ PARTİ, SONRA HDP DİYOR

Ankete katılan CHP seçmenlerinin yüzde 36,1'i ikinci parti olarak İYİ Parti'yi tercih edebileceğini beyan etti.

Milliyet'in haberine göre, CHP seçmeninin İYİ Parti'den sonra en fazla tercih ettiği ikinci parti ise HDP oldu. CHP-HDP arasındaki oy geçişkenliği de ankete yansıdı.

CHP'LİLERİN YÜZDE 11'İ HDP'YE VEREBİLİR

Buna göre CHP'li olduğunu beyan eden seçmenin yüzde 11'i ikinci tercih olarak HDP'ye oy verebileceğini ifade etti.

İYİ PARTİLİLERİN YÜZDE 23'Ü CHP'YE YAKIN

Aynı soru "yarın seçim olsa İYİ Parti'ye oy veririm" diyen seçmene de soruldu. Bu çerçevede, İYİ Parti seçmeninin yüzde 23,4'ü kendi partisi dışında CHP'ye oy verebileceğini aktardı.