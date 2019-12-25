CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğim" diyerek siyaset yapıyor.
İzmir'de yaşananlar ise iç açıcı değil.
Kentte sık sık yaşanan su krizlerinin arasına bir yenisi daha eklendi.
İZMİR'DE SU KUYRUKLARI
İzmirliler, 3 gün boyunca susuz kaldı. Vatandaşlar, çatıdan gelen yağmur sularını biriktirdi, caddelerdeki suyla duş almaya başladı.
Yaşanan su krizlerinin üzerine CHP Genel Merkezi, belediye başkanlarıyla ilgili anket yaptırdı.
OYLAR 3 PUAN YÜKSELDİ
Kılıçdaroğlu'nun masasına bırakılan anket sonuçlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, oylarının yüzde 58,1'den yüzde 61,1'e yükseldiği görüldü.
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