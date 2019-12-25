CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

Kalbindeki pilin değişimi için ameliyat masasına yatan Burçin Orhon'dan haber var.

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Karadeniz'de Arap yatırımı artıyor

Karadeniz’in yaylaları ve denizin eşsiz güzelliği, Arap turistler başta olmak üzere yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor.