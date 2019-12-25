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CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

Tunç Soyer yönetimindeki İzmir'de, günler boyunca su krizi yaşandı. CHP'nin yaptırdığı ankette ise Soyer'in oylarının arttığı görüldü.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 14:31..
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CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğim" diyerek siyaset yapıyor.

İzmir'de yaşananlar ise iç açıcı değil.

Kentte sık sık yaşanan su krizlerinin arasına bir yenisi daha eklendi.

İZMİR'DE SU KUYRUKLARI

İzmirliler, 3 gün boyunca susuz kaldı. Vatandaşlar, çatıdan gelen yağmur sularını biriktirdi, caddelerdeki suyla duş almaya başladı.

Yaşanan su krizlerinin üzerine CHP Genel Merkezi, belediye başkanlarıyla ilgili anket yaptırdı.

OYLAR 3 PUAN YÜKSELDİ

Kılıçdaroğlu'nun masasına bırakılan anket sonuçlarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, oylarının yüzde 58,1'den yüzde 61,1'e yükseldiği görüldü.

Tunç Soyer'in çok konuşulan dansı VİDEO

CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

CHP'nin anketine göre Tunç Soyer'in oyları arttı

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