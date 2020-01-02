taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9573
Euro
6.6819
Altın
1520.87
Borsa
115289.29
Gram Altın
291.116
Bitcoin
42597.54

CHP’nin başkan adayı, Şehir Hatları’na atandı

CHP ve İYİ Parti'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı olan ancak seçilemeyen Cafer Aktürk, İBB'nin şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi.

DHA | 02.01.2020 - 10:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP’nin başkan adayı, Şehir Hatları’na atandı

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin son yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlandı.

Kararda “İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Cafer Aktürk 1 yıl için yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden Sinan Ulaş Kestioğlu’nun önceki üyeliği sona ermiştir.” denildi.

İSMET YILDIRIM KARŞISINDA KAYBETTİ

Cafer Aktürk, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP’den Ümraniye belediye başkan adayı olmuştu. İYİ Parti’nin de, aday göstermeyerek desteklediği Aktürk, Ak Parti’nin adayı, KİPTAŞ’ın eski genel müdürü İsmet Yıldırım karşısında başkanlık seçimini kaybetti. İsmet Yıldırım yüzde 54,57 oy alırken, Aktürk’ün oyu 37,51’de kaldı.

CHP’nin başkan adayı, Şehir Hatları’na atandı

CHP’nin başkan adayı, Şehir Hatları’na atandı

İlginizi Çekebilir
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti
Partinin iletişimden seçim stratejilerine kadar her türlü karar mekanizmasında olan Mahir Ünal'ın talihsiz açıklaması siyasi skandal olarak görülüyor.
Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak
Kanal İstanbul'a itiraz kuyruklarına dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, halkın ilk kez bir projeye bu kadar karşı olduğunu söyledi.
Avukatlık asgari ücret tarifesi belirlendi
Avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 450, takip eden her saat için 270 lira ödenecek. Ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 6 bin 810 lira avukatlık ücreti alınacak.
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında
Türkiye'nin yerli otomobilini mercek altına alan Alman basını, piyasa hakimiyeti için Volkswagen'in elini çabuk tutması gerektiğini yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

152
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

97
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

26
Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

Yargıda 'seri mahkeme' ve 'basit yargılama' dönemi

81
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

230
İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya yükleniyor: Suçlusun

İsrail'de muhalefet Netanyahu'ya yükleniyor: Suçlusun

32
Poşetlere zam kararından vazgeçildi

Poşetlere zam kararından vazgeçildi

276
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir