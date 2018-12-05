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CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

Meclis'te, Ketıl ve 2 HDP'li eski vekilin cezasının onandığı haberi kardeş parti CHP'nin tepkisine neden oldu.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 07:16..
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CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

Dün eski HDP'li vekillerin 'PKK terör örgütünü propagandası yapmak' suçundan aldıkları hapis cezası onandı. Bu karara Meclis'te önce HDP'lilerden tepki geldi.

Ardından kardeş parti CHP de yaptığı açıklamayla destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Meclis'te söz alarak şu konuşmayı yaptı:

"Biraz önce mevkidaşımın Genel Kurula sunduğu hususla ilgili ben de bir yasama organı üyesi olarak, Türkiye'nin her şeyden önce bir hukuk devleti olarak varlığını sürdürmesini çok isteyen biri olarak yaşanan durumla, yaşanan gelişmelerle ilgili gördüğüm bir sıkıntıyı, hukuk devleti olma niteliklerini kaybeden bir manzaranın yaşandığını üzülerek görüyorum.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir kararından sonra, Parlamento üyeliği de bulunan iki kişinin kararlarının apar topar onanması yargıya verilmiş bir talimatın, yargıya verilmiş bir ayarın adıdar.

Bu, yargıya tasalluttur; bu, yargıya basınçtır; bu, yargıya tahakkümdür; “Et kokarsa tuzlanır, tuz kokarsa eyvah!” noktasıdır bu."

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