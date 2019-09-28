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CHP'nin düzenlediği Suriye konferansı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı toplantıya Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlerin sözcüleri de katıldı.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 10:32..
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Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan Türkiye'ye akın etti. Türkiye'de sorun haline gelen bu durumun çözülmesi için birçok temas var.

Hükümetin çalışmalarını doğru bulmayan CHP, "Uluslararası Suriye Konferansı" düzenledi.

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE ESAD İLE GÖRÜŞMELİ

Konferansta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki çözüm için Esad yönetimiyle Türkiye'nin görüşmesi gerektiğini söyledi.

Birçok katılımcının yer aldığı konferansta, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütünün temsilcileri de boy gösterdi.

CHP'nin düzenlediği Suriye konferansı

Bu itiraf CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den geldi.

"SDG'NİN EĞİLİMİNİ DİLE GETİREBİLECEK KATILIMCILARIMIZ DA VAR"

Sputnik'e konuşan Çeviköz, konferansla ilgili şunları söyledi: "Biz bir kere Suriye’de bütün bileşenlerin görüşlerini temsil edebilecek imkâna kavuşmak istedik. Ve panelistlerimizi seçerken de buna dikkat ettik. Suriye yönetiminin resmi görüşünü dile getireceğini düşündüğümüz konuşmacılarımız olduğu gibi muhalefetin görüşlerini dile getirecek ve belki Suriye Demokratik Güçleri’nin eğilimini dile getirebilecek katılımcılarımız da var. Bunların doğrudan doğruya o unsurların kendi içinden gelen isimler olması gerekmiyor. Ama panellerde o görüşleri de dile getirebilecek olan Türkiye’den de bazı katılımcılar var, onlar da buna imkan sağlayacaklardır."

Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Amerika ile görüşmelerini Suriye Demokratik Güçleri adı altında yapıyor.

CHP'nin düzenlediği Suriye konferansı

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