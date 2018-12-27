31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun aday olarak açıklamasının ardından, bugün de İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun hayatını anlatan bir belgesel gösterildi.

VİDEODA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

CHP'nin adayının hayatını anlatan videoda ise çocukluk dönemlerinde Kur'an kursuna gittiğinin ifade edilmesi, futbol oynadığı dönemlerde kaleye besmelesiz geçmediğinin belirtilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu belgeselinde Kur'an kursu vurgusu ViDEO

MUHARREM İNCE KATILMADI, TWEET ATTI

Öte yandan adı İstanbul için geçen Muharrem İnce, aday tanıtım toplantısı için salonda yer almadı ve sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'la ilgili tweet attı.