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CHP'nin elindeki anket sonucu

Her seçim iddialı çıkışlar yapıp aynı hüsranı yaşayan parti, İstanbul'da 4 puan önde olduğunu iddia etti.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:00..
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CHP'nin elindeki anket sonucu

Yerel seçimler öncesi siyasilerin bir numaralı gündem maddesi, anket şirketleri oldu.

CHP ve Millet İttifakı'nın kaderini belirlemede önemli bir rol oynaması beklenen yerel seçimlere, sadece 18 gün kaldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun, AKP’li aday Binali Yıldırım’ın önünde olduğunu söyledi.

"ÇOK NET: 4 PUAN ÖNDEYİZ"

“İstanbul’u aldık.” iddiasında bulunan Altay, şu ifadeleri kullandı: "Millet 31 Mart’ta düğümü çözecek. Bugün bana gelen bir bilgiyi söyleyeyim. Şu anda, İstanbul’da size net, somut anket sonucunu söyleyeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu, sayın Binali Yıldırım’ın 4 puan önünde. Çok net söylüyorum. Daha 19 gün var. Rehavete kapılmayacağız."

ANKETLER BAŞKA SÖYLÜYOR

Ancak anket şirketlerinden gelen sonuçlar, CHP'nin elindeki sonuçlarla çelişiyor.

CHP'nin elindeki anket sonucu

Konsensus, Gezici, Optimar, ORC, Avrasya, Piar araştırma şirketlerinin sonuçlarına bakıldığında, İstanbul'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın önde olduğu görülüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım'ın önde olduğunu gösteren tek anket şirketi ise PollMark oldu.

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