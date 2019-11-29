CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ölü bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, takı tamiratı yapan CHP'nin eski Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Doğan (30), aracıyla Korkuteli yolu Düzlerçamı mevkisinde bulunan ormanlık alana geldi.

ARKADAŞLARINA MESAJLA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Eren Doğan arkadaşlarına cep telefonundan intihar edeceği yönünde mesajlar attı. Arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİNİ BELİRLEMEK İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede aracının yanında hareketsiz yatan Eren Doğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Doğan'ın cansız bedeni ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.