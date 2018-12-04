CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

Türkiye mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, siyasi partiler büyükşehirlerdeki adaylarını büyük ölçüde belirledi.

AK PARTİ'NİN ADAYLARI

AK Parti; Ankara'ya Mehmet Özhaseki, İzmir'de ise Nihat Zeybekci ile seçmenin karşısına çıkacak.

AK Parti'nin İstanbul adayı henüz belli değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, problem olmadığını, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

CHP'de de çalışmalarda sona gelindi.

İP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, Ankara ve İzmir adayını henüz açıklamadı.

CHP'NİN İSTANBUL TOPLANTISI

Muharrem İnce'nin teklifini kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu seçmenin huzuruna çıkaracak.

Adaylığı neredeyse kesinleşen CHP'li İmamoğlu'nun, İstanbul'daki belediye başkanlarıyla yaptığı gizli toplantı deşifre oldu.

KARAKOL BASAN BAŞKAN

Ekrem İmamoğlu'nun adı daha önce birçok skandala karıştı.

CHP'li başkan son olarak bir polis karakoluna baskın düzenlemişti.

O anlarda kameralar da kayıttaydı.

CHP'li belediye başkanı karakol bastı VİDEO

