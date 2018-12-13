taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3782
Euro
6.1329
Altın
1245.85
Borsa
90916.18
Gram Altın
215.214

CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in ittifak görüşmesinden, İP'e bırakılacak olan 8 il çıktı. Aralarında CHP'nin yüksek oranda oy aldığı yerler de bulunan iller konusunda partiler anlaştı.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

CHP, İP ile kurduğu ittifaktan zararlı çıkmak üzere. Sebebiyse dün yapılan  görüşmede alınan kararlar.

İttifak doğrultusunda jest yapılacak olan illeri belirleyen Kılıçdaroğlu ve Akşener toplantısında açıklanan iller, CHP'nin en çok oy aldığı ve oy potansiyelinin yükselmekte olduğu şehirler oldu.

CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

CHP'NİN ÖNEMLİ İLLERİ İP'E GEÇİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, yerel seçimlerde birlikte hareket etmek için ittifak kurdular. İttifak kapsamında da 8 önemli il İP'e bırakılıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa adayı CHP'li olacak. Ayrıca Aydın, Eskişehir, Muğla, Hatay ve Tekirdağ'da da İyi Parti, CHP'nin adayını desteklemeyi planlarken, CHP'nin de bunun karşılığında Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun'u İP'e bırakma kararı aldı. Bırakılan illerin CHP'nin neredeyse kaleleri konumunda olması tartışma konusu oldu.

YANLIŞ ANLAŞMA

Özellikle sosyal medyada bazı CHP'liler, bu anlaşmayı olumlu bulurken bazılarıysa, CHP'nin kuvvetli olduğu illerin İP'e geçecek olmasını skandal olarak yorumladı.

Hesap uzmanı olan Kemal Kılıçdaroğlu için, bu sefer de bu muhasebesinin tutmayacağı konuşuluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

298
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

10
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

96
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

21
Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

134
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

50
Theresa May güven oylamasını kazandı

Theresa May güven oylamasını kazandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir