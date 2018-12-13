CHP'nin İP'e vereceği 8 il belirlendi

CHP, İP ile kurduğu ittifaktan zararlı çıkmak üzere. Sebebiyse dün yapılan görüşmede alınan kararlar.

İttifak doğrultusunda jest yapılacak olan illeri belirleyen Kılıçdaroğlu ve Akşener toplantısında açıklanan iller, CHP'nin en çok oy aldığı ve oy potansiyelinin yükselmekte olduğu şehirler oldu.

CHP'NİN ÖNEMLİ İLLERİ İP'E GEÇİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, yerel seçimlerde birlikte hareket etmek için ittifak kurdular. İttifak kapsamında da 8 önemli il İP'e bırakılıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa adayı CHP'li olacak. Ayrıca Aydın, Eskişehir, Muğla, Hatay ve Tekirdağ'da da İyi Parti, CHP'nin adayını desteklemeyi planlarken, CHP'nin de bunun karşılığında Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Denizli, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun'u İP'e bırakma kararı aldı. Bırakılan illerin CHP'nin neredeyse kaleleri konumunda olması tartışma konusu oldu.

YANLIŞ ANLAŞMA

Özellikle sosyal medyada bazı CHP'liler, bu anlaşmayı olumlu bulurken bazılarıysa, CHP'nin kuvvetli olduğu illerin İP'e geçecek olmasını skandal olarak yorumladı.

Hesap uzmanı olan Kemal Kılıçdaroğlu için, bu sefer de bu muhasebesinin tutmayacağı konuşuluyor.