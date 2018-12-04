CHP'nin İstanbul adayı

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1 ABD Kongresinde 'Baba Bush' için anma töreni düzenlendi 94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush için Kongre’de düzenlenen törene, Başkan Yardımcısı Pence katıldı.

2 Türkiye'nin kasımda İran'dan ham petrol alımı yapmadı Türkiye, ABD'nin İran ambargosundan muaf ancak tarih henüz netleşmediği için beklemede.

3 Washington Post: ABD Kongresi Selman'a karşı durmalı Washington Post Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi kontrol altına alınmazsa ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarına zarar vermeye devam edecek. Bu nedenle de Kongre harekete geçmeli." dedi.

4 Çiğdem Batur ile Onur Gülmek ayrıldı 2.5 ay önce nişanlanan oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek ayrılma kararı aldı.

5 Bakan Varank engelli çocuğun hayallerini anlatan şiir paylaştı Bakan Varank, sosyal medya hesabından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla duygulandıran bir paylaşım yaptı.

6 Ece Erken: Ya çocuğuma bir şey olsaydı Ece Erken'in, evinin banyosunun kabin camları patladı.