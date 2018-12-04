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CHP'nin İstanbul adayı

Kılıçdaroğlu, partililerin kendisine yönelttiği endişelere rağmen aklındaki adaydan vazgeçmiyor.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 07:35..
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CHP'nin İstanbul adayı

Yerel seçimlerde en büyük hedefi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün MYK görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla sürekli istişare halinde 'AK Parti'yi nasıl geçeriz' hesapları yapıyor.

Kulislere göre İstanbul adayı neredeyse netleşti. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olmasını istiyor.

KILIÇDAROĞLU 10 GÜNDE TANITIRIM DİYOR

CHP’nin yaptırdığı anketlerde birinci sırada Muharrem İnce, ikinci sırada Gürsel Tekin çıkıyor. Ekrem İmamoğlu’nun tanınmadığı yönündeki eleştirilere Kılıçdaroğlu, “Merak etmeyin. Ben iyi bir kampanya ile İmamoğlu’nu 10 günde tanıtırım” yanıtını veriyor.

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