CHP, İstanbul'da 200 bin kişiyle seçime gidecek

Yerel seçim hazırlığındaki CHP'nin, meydanlar dışında başka bir gündemi daha var. O da seçim güvenliği...

Her seçim öncesi olduğu gibi bu seçimde de seçim güvenliğini tartışan Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları, İstanbul'da 200 bin kişiyle sandık başında olacak.

7 KİŞİLİK KOMİSYON

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Seçim ve Sandık Güvenliği Merkezi’nde 7 kişiden oluşan bir komisyonla seçimi izleyeceklerini, onun dışında bütün okullarda her sandıkta bir asil ve bir yedek sandık sorumlusu bulunacağını söyledi.

AVUKAT BİLE VAR

Bütün sandıklarda en az iki tane müşahit, her okulda bir kat sorumlusu ve genel okul sorumlularının belirlendiğini dile getiren Kaftancıoğlu, İstanbul’daki 1919 okulun tamamında sorumlu avukatların yer alacağını da dile getirdi.

50 EKRANDAN SANDIK SONUÇLARI

Buna göre 39 ilçede 801 tane bilgisayar ekranıyla sonuçlar girilecek ve takip edilecek. Bütün toplanan veriler, seçim günü Seçim ve Sandık Güvenliği Merkezi’ne iletilecek ve 50 ekrandan sandık sonuçları takip edilecek.

SEÇİM GÜVENLİĞİ İLK DEĞİL

CHP'nin seçim öncesi güvenlik çalışmaları ilk değil. Daha önceki seçimlerde de aynı çalışmaları yapan parti teşkilatı, çıkan sonuçlara rağmen seçim güvenliğinin tam anlamıyla alınamadığını dile getirmişti.