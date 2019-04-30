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CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesi reddedildi

TBMM, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin CHP'nin verdiği araştırma önergesini reddetti.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 17:55..
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Irak sınırında PKK'lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde bir grubun saldırısına uğramıştı.

CHP'nin, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili verdiği TBMM araştırma önergesi reddedildi.

GÜRSEL TEKİN TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Araştırma önergesinin reddedildiğini Twitter'dan duyuran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Genel Başkanımız, TBMM Başkanvekili ve milletvekillerine yönelik linç girişimini araştırma önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Neyin ortaya çıkmasından korkuyorsunuz?" diye sordu.

CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesi reddedildi

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