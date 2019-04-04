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CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan Alper Taş, seçimlerde Cihangir Mahallesi'nde oturanların sandığa gitmediğini ifade etti.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 11:10..
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CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken, seçimin yankıları devam ediyor. Kazanan adaylar başarılarının keyfini çıkarırken; kaybedenler ise özeleştiri yapıyor, kayıp nedenlerini değerlendiriyor.

CHP'NİN KOMÜNİST BAŞKANI KAYBEDENLERDEN

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan ÖDP Genel Başkanı Ahmet Taş, AK Parti adayı Ali Haydar Yıldız karşısında kaybetti.

Yıldız seçimlerde yüzde 49,86 oy alırken; kendini imam-hatipli komünist olarak tanımlayan Alper Taş ise yüzde 43,99 oy aldı.

CHP'nin komünist adayı kaybetme nedenini açıkladı

KAYBETME NEDENİ: CİHANGİR MAHALLESİ

Taş, seçim sonuçlarını değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, Beyaz Türklerin yoğunlukta olduğu Cihangir Mahallesi'nin sandığa gitmediğini söyledi. Alper Taş'ın değerlendirmesi şu şekilde: "Sahadaki çalışmamızı sandığa yansıtamadık. Farkın bu kadar olabileceğini düşünmedim. Farkın 8 bin değil 3 bin olacağını düşünüyordum. Ama 8 bin olması bana sürpriz oldu. Nedenleri üzerine çok şey söylenebilir. Bu konuda kimseyi eleştiremem hatta onlara teşekkür ederim ama başta söylediğimiz hedefe ulaşamadık. Seçim kampanyasında 1. Bölge denilen Cihangir'deki katılım oranını yüzde 80'nin üzerine yüzde 90'a çıkarmaktı ama yüzde 73'te kaldı."


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