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CHP'nin kongresine korona engel olamadı

Koranavirüse karşı alınan tüm tedbirlere rağmen kongre gerçekleştiren CHP'de, Canan Kaftancıoğlu, kadın üyelere konuşma yaptı.

Haber Merkezi | 15.03.2020 - 14:10..
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CHP'nin kongresine korona engel olamadı

Dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrası, siyasi partiler tedbir almıştı.

Bu tedbirlerden biri de kurultay ve kongrelerin ertelenmesi...

CHP de kendi bünyesinde korona için tedbirler alarak,  37. Olağan Kurultayı'nı ve parti içinde yapılacak tüm kongreleri erteleme kararı almıştı.

CHP'nin kongresine korona engel olamadı

KAFTANCIOĞLU CHP'Lİ KADINLARI KONGREYE TOPLADI

Partisinin kongre için aldığı tüm tedbirleri hiçe sayan CHP İstanbul İl Başkanı Doktor Canan Kaftancıoğlu, 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrede kadınlara seslenen Kaftancıoğlu konuşmasında "Bu memleketin tek derdi koronavirüs değil" ifadelerine yer verdi.

CHP'nin kongresine korona engel olamadı

CHP'nin kongresine korona engel olamadı

CHP'nin kongresine korona engel olamadı

Kaftancıoğlu: Bu memleketin tek derdi koronavirüs değil VİDEO


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