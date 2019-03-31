CHP'nin Konya'da başörtülü adayına hayal kırıklığı

2019 Yerel Seçimlerinde Konya'nın Taşkent ilçesini Cumhur İttifakı önde götürüyor. Ak Parti'nin ilçe adayı Osman Arı, 55,83 ile öndeyken, CHP'nin ilk başörtülü adayı beklediği sonucu alamadı.

CHP'NİN İLK BAŞÖRTÜLÜ ADAYINA HÜSRAN

Konya'nın Taşkent ilçesinden listeye konulan Türedi, CHP'nin gösterdiği ilk başörtülü adayı olmuştu. Hilal Ülkü Türedi'nin şu ana kadar açılan sandık sonuçlarına göre aldığı yüzdelik puan yüzde 2,28. Yani aldığı toplam oy 25.

2014 yerel seçimlerinde CHP, Taşkent'te yüzde 5,7 oy almıştı. Bu da 239 oy anlamına geliyor. Bölgede AK Parti ise yüzde 72,6 oy alarak belediye seçimini kazanmıştı.



