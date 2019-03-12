CHP'nin partililere sakinleşme önerisi yoga oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Spor Kurulu tarafından Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Spor Politikaları" konulu programa katıldı.

"HEMEN GEÇİN BİR KENARA YOGA YAPIN"

Yıldırım Kaya, partililere sakinleşmeleri için yoga yapması önerisinde bulunarak şunları kaydetti: "Eğer çok sinirlenirseniz, seçim bürolarınıza saldıranlara tahammül edemezseniz hemen geçin bir kenara yoga yapın. Yoga için profesyonel olmanız gerekmiyor. Kendinizi rahatlatacak, kendinizi dinlendirecek iş yapın.





SİNİRLERİNİZDEN ARINIRSINIZ

10 dakikanızı ayırdığınızda sinirlerinizden arınırsınız yeniden sokağa insanlara sevgiyle kucak açarsınız sevgiyle devam edersiniz. Spor Kurulu olarak CHP 3 yıldır, spora dair politikalarımızı il, ilçe ve beldelerimizde tartışarak örgütleyerek geldik. 19 Mayıs 1919, yıl 2019 yüzüncü yılını yaşayacağız. İşte bu yüzüncü yılda, Türkiye'nin tüm birimlerinde 1 hafta boyunca 19 Mayıs'ın yüzüncü yılını Spor Kurulu olarak etkinliklerle kutlayacağız."