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CHP'nin Suriyeli göçmen konferansı 28 Eylül'de

CHP, Suriye sorununun çözümü için 28 Eylül'de gerçekleşecek Uluslararası Suriye Konferansı'nı 5 panelle yürütecek.

AA | 25.09.2019 - 14:24..
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CHP'nin Suriyeli göçmen konferansı 28 Eylül'de

Suriyelilerle yaşanılan göç sorunu hakkında, Esad'la görüşülmesi fikrini çoğu kez tekrar eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sorun için 28 Eylül'de İstanbul'da konferans düzenleyecek.

Grand Tarabya'da gerçekleştirilecek konferans kapsamında; Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu, Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunlar, Toplumsal Yaşam ve Uyum, Bölgedeki Aktörlerin Stratejik Konumları, Yerel Yönetimlerin Rolü, Sorunlar ve Öneriler başlıklarında 5 panel yapılacak.

Suriye'nin 2011'den bu yana iç huzur ve barışını kaybettiğini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yıllardır sürdürülen görüşmelerin bugüne kadar ülke içinde istikrarı sağlayarak bir sonuca ulaşmadığını anlattı.

"İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİREN GÖÇMEN İŞÇİLERİN YÜZDE 65'İ SURİYELİ"

Ağbaba, "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" temasıyla gerçekleştirilecek ve 5 ana panelden oluşacak Uluslararası Suriye Konferansı'nda Suriye meselesinin tüm boyutlarıyla tartışılacağını belirtti.

Ağbaba şöyle devam etti; "Bu gelişmede en büyük rolü, Suriye'nin kendi insan kaynakları oynamalıdır. Oysa bugün Suriyeliler, ana vatanlarının kalkınmasına katkıda bulunabilme imkanları mahrumdur. Bu insan kaynakları büyük ölçüde Türkiye'de kayıt dışı istihdam edilmektedir ve ülkemizde iş cinayetlerinde yaşamını yitiren göçmen işçilerin yüzde 65'i Suriyelidir. Suriye savaşının çok boyutlu yıkıcı sonuçları, tüm insani yönler gözetilerek kapsamlı biçimde değerlendirilmeli ve insan haklarını temel alan çözüm yolları tartışmaya açılmalıdır.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATAN BİR SONUÇ BİLDİRGESİ PAYLAŞILACAK"

Ağbaba, "Konferansa, bölgedeki tüm aktörlerden Rusya'dan, ABD'den, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den temsilciler, Türkiye'den akademisyen ve STK'lar, gazeteciler ve uzmanlar konuşmacı olarak katılmaktadır. Konferansa gözlemci olarak büyükelçiliklerden diplomatik katılım sağlanacaktır. STK'lar, resmi kurumlar, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler, siyasi partiler, Suriye ve Orta Doğu konusunda çalışan bu konuda fikirlerine başvurmak istediğimiz tüm kesimler katılımcı ve gözlemci olarak davet edilmiştir. Konferansımızın sonunda, CHP'nin konuya bakışını ve çözüm önerilerini anlatan bir sonuç bildirgesini kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

CHP'nin Suriyeli göçmen konferansı 28 Eylül'de

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