CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

Adana'da Dünya Avşarlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 4. kuruluş yıl dönümüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçmişte yaptığı politikaları eleştirerek dikkat çeken bir konuşma yaptı.

CHP'NİN ÇOK KUSURU VAR

CHP'nin geçmişte yaptığı politikalardan ötürü çok kusuru ve kabahati olduğunu söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizimde çok kabahatimiz, kusurumuz var. Gerçeği konuşalım. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel mesele haline getirdik. Sana ne kardeşim ya. Kadın ister başörtüsü takar, ister takmaz. O kız çocuğumuz üniversiteye gidiyor mu, okuyor mu, imkanını sağlıyor muyuz, derdin o olmalı. Çocuklarımız okumalı, bilimi öğrenmeli ve hayatı sorgulamalı. Neden Türkiye bu haldedir demeli. Bunları yapmalıyız. Şuanda Ortadoğu'da Müslümanlar birbirini öldürüyor. Kim kazanıyor. Beyler, egemen güçler kazanıyor. Bedeli fakir, fukara ve hepimiz ödüyoruz. 3,5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Çoğu vatandaşımız onlara kızıyor. Suriyelilerin ne günahı var. Savaştan kaçmış gelmişler buraya. "

"16 DEVLET KURDUK 15'İNİ BATIRDIK BU ÖVÜNÜLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

"Tarihimizi unutuyoruz ve unutturuyoruz. 16 devlet kurduk diye övünüyoruz ama bu övünülecek şey değil. 15'ini batırdık demektir. Türkiye kendi tarihinin en kritik dönemini yaşıyor."