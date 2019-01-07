Christos Stylianides: Sığınmacı çocuklar okullu olsun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle 'AB destekli Hızlandırılmış Eğitim Programı'ndan (HEP) yararlanan öğrencilerle Mamak Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

ÖĞRENCİLER ÇANTA HEDİYE ETTİ

Irak ve Suriye'den Türkiye'ye gelen çocuk ve gençlerin Türkçe dersine katılan Stylianides ve beraberindeki yetkililer, öğrencilerin kelimeleri hecelemesine ve renklerin Türkçe karşılığını öğrenmesine eşlik etti, onlara çanta dağıttı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

AB'nin Türkiye ile iş birliği içinde ülkeye gelen çocukların okullu olması çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Stylianides, "Türkiye dünyadaki en büyük mülteci nüfusa, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunların 1,7 milyonu çocuklardan oluşuyor. Türkiye'deki yetkililere sığınmacılara sundukları destek için teşekkür etmek isterim. AB'nin Türk yetkililerle ve insani yardım kuruluşları ile yürüttüğü iş birliği, ihtiyaç halindeki kırılgan pozisyondaki insanlara gerekli desteği sunmak için elimizdeki en iyi yaklaşımdır" diye konuştu.

"HİÇBİR ÇOCUK OKUL DIŞINDA KALMASIN"

Stylianides, AB'nin bu eğitim programı kapsamında 33 bini aşkın öğrenciyi desteklediğini aktararak, "Türk yetkililerle ve ortaklarımızla sloganımız çok net: Hiçbir çocuk okul dışında kalmasın. Bu bir yükümlülük değil, bizim ahlaki sorumluluğumuz ve ortak anlayışımız" ifadelerini kullandı.



