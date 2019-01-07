taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.372
Euro
6.1494
Altın
1291.18
Borsa
89617.07
Gram Altın
222.888

Christos Stylianides: Sığınmacı çocuklar okullu olsun

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, "Türk yetkililerle ve ortaklarımızla hiçbir sığınmacı çocuk okul dışında kalmasın istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 14:56..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle 'AB destekli Hızlandırılmış Eğitim Programı'ndan (HEP) yararlanan öğrencilerle Mamak Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi.

ÖĞRENCİLER ÇANTA HEDİYE ETTİ

Irak ve Suriye'den Türkiye'ye gelen çocuk ve gençlerin Türkçe dersine katılan Stylianides ve beraberindeki yetkililer, öğrencilerin kelimeleri hecelemesine ve renklerin Türkçe karşılığını öğrenmesine eşlik etti, onlara çanta dağıttı.

Christos Stylianides: Sığınmacı çocuklar okullu olsun

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

AB'nin Türkiye ile iş birliği içinde ülkeye gelen çocukların okullu olması çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Stylianides, "Türkiye dünyadaki en büyük mülteci nüfusa, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunların 1,7 milyonu çocuklardan oluşuyor. Türkiye'deki yetkililere sığınmacılara sundukları destek için teşekkür etmek isterim. AB'nin Türk yetkililerle ve insani yardım kuruluşları ile yürüttüğü iş birliği, ihtiyaç halindeki kırılgan pozisyondaki insanlara gerekli desteği sunmak için elimizdeki en iyi yaklaşımdır" diye konuştu.

"HİÇBİR ÇOCUK OKUL DIŞINDA KALMASIN"

Stylianides, AB'nin bu eğitim programı kapsamında 33 bini aşkın öğrenciyi desteklediğini aktararak, "Türk yetkililerle ve ortaklarımızla sloganımız çok net: Hiçbir çocuk okul dışında kalmasın. Bu bir yükümlülük değil, bizim ahlaki sorumluluğumuz ve ortak anlayışımız" ifadelerini kullandı.

Christos Stylianides: Sığınmacı çocuklar okullu olsun

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

437
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

30
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

96
İran'da idama uçan bandolu protesto

İran'da idama uçan bandolu protesto

34
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

29
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

70
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir