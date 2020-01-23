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CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın işkence yöntemlerini tasarlamak ve uygulamaktan sorumlu sözleşmeli psikolog, 'Bugün olsa yine yapardım' dedi.

AA | 23.01.2020 - 02:24..
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CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush tarafından kurulan Guantanamo Hapishanesi'nde tutulan 5 sanık da mahkemede hazır bulundu.

CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

İŞKENCE YÖNTEMLERİNİN MİMARLARI

James Elmer Mitchell ve meslektaşı Bruce Jessen'nin mimarı oldukları işkence yöntemleri arasında su altında tutarak havasız bırakma, küçük kutulara koyma, uykusuz bırakma da bulunuyor.

Yargılananlar arasında 2001 yılında New York, Washington ve Pennsylvania'da ki saldırıların mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed de var.

Pakistanlı bir radikal İslamcı olan Muhammed, Küba'daki Guantanamo Hapishanesi'nde işkence gördüğünü söylemişti. CIA belgeleri de Muhammed'in boğulma etkisi yaratan bir işkence türünden 183 kez geçirildiğini doğrulamıştı.

CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

Psikolog James Elmer Mitchell

 

4 SANIĞA SİYAH ALANDA İŞKENCE YAPILDI

Mahkemeye çıkarılan diğer 4 sanık, Velid bin Attaş, Remzi bin el Şibh, Ammar el Beluşi ve Mustafa el Havsavi'nin de ABD'ye götürülmeden önce farklı ülkelerdeki 'siyah alan' denilen yerlede CIA tarafından sorgulandıkları biliniyor.

New York Times'ın haberine göre, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarının aileleri de mahkeme salonunda bir perdenin arkasından, gözlerden uzak bir şekilde duruşmayı izledi.

CIA'nın işkence yöntemlerinin mimarı: Ahlaki görevimdi

Bruce Jessen

"AHLAKİ GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

Gazetenin haberine göre psikolog Mitchell, tanık olarak verdiği ifadede, pişmanlık duymadığını söyledi ve gözleri dolu bir şekilde Amerikan halkı için bunları yaptığını ifade etti.

Mitchell, "Amerikalıları korumak olan ahlâki görevimin, bize karşı gönüllü bir şekilde silaha sarılan teröristlerin yaşadığı rahatsızlıktan üstün geldiğini düşünüyorum, bugün olsa yine yapardım" dedi.

Mitchell sanıklara ithafen, "Siz yıllardır bana ve Doktor Jessen'e karşı gerçek olmayan ve kötü niyetli şeyler söylüyorsunuz" ifadelerini de kullandı.

5 SANIK YARGILANIYOR

Gazetecilere göre sanıklar herhangi bir duygu belirtisi göstermeden ifadeleri dinledi.

Söz konusu 5 sanık aralarında 'terörizm' ve '3 bine yakın cinayet'in de olduğu savaş suçlarıyla yargılanacaklar. Suçlu bulunmaları halinde ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilirler.

"İŞKENCELER, ÇÖZÜLMELERİ İÇİN YAPILDI" İDDİASI

Mitchell, basınçlı su ile sorgulama ile diğer 'zorlayıcı fiziksel baskı' yöntemlerinin El Kaide'nin ABD'ye bir nükleer saldırı ya da başka bir uçağa daha saldırı düzenleyeceği korkusunun hakim olduğu bir ortamda geliştirildiğini kaydetti.

Sanıkların askeri mahkemede yargılanmasına 11 Ocak 2021'de başlanacak.

Mitchell ve Jessen'in tanıklık yapmaları El Beluşi'nin avukatları tarafından talep edildi, ancak kendilerine savunma avukatlarının tümü tarafından sorular yöneltilmesi bekleniyor.

Sanıkların işkence gördüğü merkezler arasında şu an CIA Direktörü olan Gina Haspel'in bir zamanlar yönetiminde bulunan Tayland'daki 'siyah alan' da bulunuyor.

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