İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te bulunan tarihi Cibali Karakolu'nu polis müzesi yapmak için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temasa geçti. Uzun süredir metruk halde bulunan tarihi 3 katlı yapı havadan görüntülendi.

MÜZE OLARAK KULLANILACAK

Tarihi karakolu yeniden canlandırmak için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tarihi binanın aslına uygun bir müze haline dönüştürülmesi için proje hazırladı. Binanın sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de temasa geçilirken, binanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi istendi.

Cibali Karakolu müze olacak VİDEO



ESKİ HALİNE SADIK KALINACAK

Tahsis gerçekleştiğinde bina, karakol olduğu dönemdeki haline sadık kalınarak düzenlenecek. Müzenin, dönemin tahta masaları, eski yazı makineleri ve diğer aksesuarlarıyla İstanbul'un polisiye kültürünün tarihi bir parçası olarak yerini alması amaçlanıyor.