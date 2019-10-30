Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıkamış'ta etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Ağbaba Dağları ile kış turizminin adreslerinden Cıbıltepe'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.

"BOL KARLI BİR SEZON BEKLENİYOR"

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsimin ilk karının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Kar yağışının gece saatlerinde etkili olduğunu ifade eden Sönmez, "Zirveye kar yağdığını gördük. Bu demektir ki iyi, güzel bol karlı bir sezon bizi bekliyor. Mekanik tesisler ve oteller olarak son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İyi bir kış sezonu bizi bekliyor. Kayakseverler, doğaseverler hazırlıklarını şimdiden yapsınlar." dedi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı VİDEO