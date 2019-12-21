Cıbıltepe'de kar duası

Suni karlama sistemi bulunmayan ve henüz yeterli yağış alamayan Cıbıltepe Kayak Merkezi’ndeki kayak antrenörleri ile turizm işletmecileri zor günler geçiriyor.

Tüm hazırlıklar tamamlanmasına rağmen kar yağmadığı için sezonu açamayan otel işletmecileri, çalışanları ve kayak hocaları, oteller bölgesinde piste çıkarak “kar duası” etti.

"ELİMİZİ AÇTIK ALLAH'TAN KAR İSTEDİK"

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serkan Tahana, pistlerde suni kar makinesinin bulunmadığını belirterek, “Elimizi açtık, Allah’tan kar nasip etmesini istedik. İnşallah Allah bize tez zamanda kar nasip eder. Bol bol kristal karlı bir sezon geçiririz. Kar makinemiz olsaydı, en azından bir pistimizi açardık. Misafirlerimiz orada kayardı ama ne yazık ki karlama makinemiz olmadığı için henüz sezonu açamadık. Misafirler otelde bekliyorlar birçoğu iptal etti aslında. İnşallah bir an önce karlama makinesine kavuşuruz, bir daha bu tür olumsuzluklar yaşamayız.” diye konuştu.