Çiçeği burnunda üniversiteli genç kız kazada öldü

Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklet, gece 02.00' da Kütahya'nın Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sürücü Rıdvan Karabacak ile motosikletteki Derya Gün (23) yaralandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İŞLETME BÖLÜMÜNÜ OKUYACAKTI

Antalya Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okumaya hak kazanan Gün'ün, okula gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.