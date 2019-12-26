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Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü

Kütahya'nın Haydarlar köyünde, bir ineğin yaptığı doğum sonucunda çift başlı olarak doğan buzağı, sadece 15 dakika yaşayabildi.

İHA | 26.12.2019 - 09:43..
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Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde, bir inek çift başlı buzağı doğurdu.

Çift başlı olarak doğan buzağının, 15 dakika yaşadıktan sonra öldüğü öğrenildi.

Yıllardır hayvancılıkla uğraşan besici Halil Uymaz ise, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi." diyerek şaşkınlığını belirtti.

''BU TARZ DURUMLARIN ASIL SEBEBİ AKRABA YAKINLIĞI OLAN BOĞALARLA İNEKLERİN ÇİFTLEŞMESİDİR''

Veteriner hekim olarak özel kliniğinde hizmet veren Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, ''Bugün öğlen saatlerinde yetiştiricimiz doğum ihbarı ile bizi aradı. Gittiğimizde hayvana yapmış olduğumuz muayene sonucunda, buzağıda patolojik durum teşhis edildi. Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bu tarz durumların asıl sebebine gelecek olursak, akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir. Burada bizim yetiştiricilerimize tavsiyemiz tabi tohumlama yerine, suni tohumlama yaptırmalarıdır.'' dedi.

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