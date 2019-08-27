Çift şase numarası bulunan araç muayeneden geçemedi

2017 yılında Esenyurt'taki bir otomobil bayisinden otomobil alan 24 yaşındaki Tolunay Yatmaz, hayatının şokunu yaşadı.

ARACINDA DÜZENLEMELER YAPTI

Sıfır aracı satın alan Yatmaz, büyük bir hevesle aracında bazı düzenlemeler yaptı.

Yeni yıla girilmesiyle muayene tarihi gelen ve hiç kullanmadığı aracı istasyona götüren Yatmaz, görevlilerin araçla ilgili söylediklerini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

'2 ŞASE NUMARASI BASILI OLDUĞU İÇİN MUAYENEDEN GEÇEMEYECEK'

Görevliler, Yatmaz'a aracında 2 adet şase numarası basılı olduğunu bu yüzden muayeneden geçmeyecekleri söyledi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

Zaman kaybetmeden sıfır aracını aldığı firmaya giden Yatmaz, burada aracın değiştirilmesi ya da fark ödeyerek yeni bir araç almak istediğini söyledi.

Firma tarafından bu isteği olumsuz yanıtlanan Yatmaz ailesi hukuk mücadelesi başlattı.

BELGE VERDİLER

Aracı yaklaşık 2 yıl önce aldığını söyleyen Tolunay Yatmaz, “Sıfır kilometre olan aracı bayide beğendik aldık. Araca masraf yaptık. Heves ettik aracı alırken. Daha sonra muayenesi geldi aracın ama araç muayeneden geçmedi. Bende sordum aracım neden muayeneden geçmedi diye. Onlar da dediler ki ‘araçta çift şase numarası var’. Nasıl olabilir diye sordular bende aracı sıfır aldım ikinci el almadım dedim. Herkes şaşırdı. Araba muayeneden geçmedi. Bana belge verdiler. Belgede ‘Tescil kuruluşuna bildirilmeden izinsiz şase numarası değiştirilmiş’ yazıyordu.” dedi.